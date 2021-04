Veröffentlicht am 5. April 2021 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Ostern 2021 beim SV Leuzbach-Bergenhausen

Ostern ist das höchste christliche Fest. Es wird dem Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi gedacht. Für die Kinder, speziell die Jüngsten, ist es aber auch mit der Tradition des Osterhasen und des Eiersuchens verbunden. Etwas, was auch in diesem Jahr wieder mit Einschränkungen verbunden ist.

Beim SV Leuzbach-Bergenhausen wird seit Jahren ein Osterkaffee durchgeführt und hier kommt es auch zu dem beliebten Ostereierschiessen mit vielen Spielen und einem lustigen und kurzweiligen Beisammensein. Dies vermissen alle und im Besonderen die Schützenjugend. Aus diesem Grunde kam der Vorschlag seitens der Jugendleitung, dass in diesem Jahr wieder kleine Ostergeschenke an die Haustür der Jungschützen/innen gebracht werden sollen und hiermit den Kindern eine kleine Freude bereitet wird.

So backte Carina Weßler schon am Vortag jede Menge Hefehasen. Am Karfreitag packten Monika Böing und Carina Weßler noch kleine Osterhasentüten für die Jugend des Vereins. Anschließend begaben die beiden sich dann auf die Rundreise zu unserer Jugend.

Überall freuten sich die „Kleinen“ und „Großen“ sehr über den Besuch des „Osterhasen“.

Auch so konnten alle Kinder noch mal persönlich getroffen werden, was ja leider schon längere Zeit nicht möglich war. Alle hoffen nun, dass es bald wieder mit dem Training und dem Spaß im Schützenhaus losgehen darf. Jugendtraining beim SV Leuzbach-Bergenhausen ist weit mehr als ein reines Schiesstraining. Es wird viel miteinander gespielt und sei dies nun im oder um das Schützenhaus und es wird viel gelacht.