Veröffentlicht am 4. April 2021

MOLZHAIN – Auffahrunfall auf der Landesstraße 288

Mittwochnachmittag, 31. März 2021, gegen 15:30 Uhr befuhren eine 18jährige Fahranfängerin und eine 28jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 288 aus Richtung Hachenburg in Richtung Betzdorf. In Höhe der Einmündung nach Molzhain, musste die vorausfahrende 18jährige Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende Fahrerin zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Quelle: Polizei