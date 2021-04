Veröffentlicht am 4. April 2021 von wwa

SELBACH – Kreuz bei Selbach

An dem Hohlweg zwischen Selbach und dem Sportplatz in Kirchseifen, steht – malerisch von zwei Bäumen eingerahmt – dieses Holzkreuz. Nach Erzählungen älterer Mitbürger hat sich hier vor gut 120 Jahren ein Unglück ereignet. Ein Feldarbeiter wurde zum tragischen Opfer eines Blitzschlags. Zum Gedenken an das traurige Ereignis stellte man damals ein Kreuz auf. Über Jahrzehnte verfielen die Holzbalken. Dann erneuerte ein Anwohner das Symbol des christlichen Glaubens und pflanzte rechts und links daneben Birken ein. In den Querbalken schnitzte er einen Sinnspruch auf lateinisch, der übersetzt lautet: „Zusammengeführt hat uns Christi Liebe“. (bt) Foto: Bernhard Theis