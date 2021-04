Veröffentlicht am 3. April 2021 von wwa

KIRCHEN – Auffahrunfall in Kirchen, in der Jungenthaler Straße

Eine 80jährige Pkw-Fahrerin und ein 37jähiger Pkw-Fahrer befuhren am Donnerstagmittag, 01. April 2021, gegen 12.02 Uhr in dieser Reihenfolge in Kirchen die Jungenthaler Straße in Richtung der L 280 und wollten nach rechts auf diese in Richtung Wehbach auffahren. Als die 80jährige verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 37jährige auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Quelle: Polizei