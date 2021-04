Veröffentlicht am 3. April 2021 von wwa

HERDORF – Ladendiebstahl in Herdorf

Donnerstagnachmittag, 01. April 2021, gegen 17.42 Uhr, ereignete sich in Herdorf, Am Rathaus ein Ladendiebstahl. Ein unbekannter Täter schnappte sich im Lidl-Einkaufsmarkt einen E-Scooter, fuhr an der Kasse vorbei und haute ab. Es entstand ein Schaden von 300 Euro. Der Täter wird beschrieben als männlich, südländischer Typ, 170 bis 175 Zentimeter groß, trug dunkle Basecap, schwarzen Pulli oder schwarzes T-Shirt, möglicherweise hatte er graue Bartstoppeln. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei