Veröffentlicht am 2. April 2021 von wwa

BETZDORF – Parkplatzunfall in Betzdorf

Freitagabend, 01. April 2021, gegen 19.40 Uhr, ereignete sich in Betzdorf, in der Ladestraße ein Verkehrsunfall. Eine 30jährige Pkw-Fahrerin beschädigte beim Ausparken den neben ihr stehenden Pkw einer 48jährigen Frau. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro. Quelle: Polizei