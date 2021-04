Veröffentlicht am 2. April 2021 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfall in Gebhardshain – eine Person verletzt

Mittwochnachmittag, 31. März 2021, gegen 16.15 Uhr verunglückte in Gebhardshain, im Kaiserstück ein Pedelec-Fahrer. Eine 18jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße „Kaiserstück“ und musste aufgrund Gegenverkehrs hinter einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stehenden Fahrzeug anhalten. Ein 56jähriger Pedelec-Fahrer, der die gleiche Richtung fuhr, schätze die Situation falsch ein, wollte vorbeifahren und erkannte zu spät den Gegenverkehr. Er bremste daraufhin stark ab, kam zu Fall und das Pedelec rutschte gegen den Pkw der 18jährigen. Der 56jährige verletzte sich leicht, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. Quelle: Polizei