BAD KREUZNACH Sturz eines einjährigen Kindes aus dem vierten Obergeschoss

Am Freitagvormittag, 02. April 2021, gegen 09:45 Uhr stürzte ein einjähriger Junge aus dem Fenster im vierten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in der Planiger Straße in Bad Kreuznach. Während der Putzarbeiten kletterte der einjährige Sohn eines 28jährigen Ehepaares unbemerkt über einen Sessel in Richtung eines geöffneten Fensters und stürzte aus einer Höhe von circa zehn Metern herunter auf einen kleinen Grünstreifen, der unmittelbar am Mehrfamilienhaus entlang läuft. Das Fenster war zuvor zum Lüften von der 28jährigen Mutter geöffnet worden. Der einjährige Sohn erlitt mehrere Verletzungen, war bei Eintreffen der Polizei und Rettungskräften jederzeit bei Bewusstsein und nach erster Einschätzung des Notarztes stabil. Zur weiteren Untersuchung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz geflogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde er zwar erheblich verletzt, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Quelle: Polizei