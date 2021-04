Veröffentlicht am 2. April 2021 von wwa

FEHL-RITZHAUSEN – Verkehrsunfall in Fehl-Ritzhausen – dreijähriges Kind schwer verletzt

Mittwochnachmittag, 31. März 2021, gegen 16:45 Uhr kam es in der Oranienstraße in Fehl-Ritzhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem dreijährigen Kind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der PKW die Straße in Fahrtrichtung Stockhausen-Illfurth. In Höhe der Einmündung zum „Schmiedeweg“ riss sich das dreijährige Kind aus dem Haltegriff seiner Mutter und lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und Kind. Das Kind wurde schwer, aber nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Oranienstraße war am Unfallort für circa zwei Stunden gesperrt. Die örtliche Feuerwehr richtete eine entsprechende Umleitung ein. Quelle: Polizei