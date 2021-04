Veröffentlicht am 1. April 2021 von wwa

MERKELBACH – Brand eines Palisadenzaunes in Merkelbach

Am Mittwochmorgen, dem 31. März 2021, wurde um 01.50 Uhr ein brennender Palisadenzaun in Merkelbach, Zum Dornbach, gemeldet. Das Feuer entstand durch eine danebenstehende, in Brand geratene, Mülltonne. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Außer der Mülltonne und dem Zaun wurde durch das Feuer nichts beschädigt. Quelle: Polizei