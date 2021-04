Veröffentlicht am 1. April 2021 von wwa

NEUWIED – Nach Brand: Verkehrseinschränkungen an Rasselsteiner Straße

Nach dem Großbrand auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände, der einen hohen Schaden verursacht hat, geht es nun ans Aufräumen. Das hat Auswirkungen auf alle Verkehrsteilnehmer. So wird der kombinierte Fuß- und Radweg verschmälert, so dass er in Höhe der Werksanlagen nur noch für Fußgänger nutzbar ist – und das auch nur eingeschränkt.

Für Radfahrer heißt das: Sie müssen auf die Straße ausweichen. Aber auch die ist von den Arbeiten betroffen und kann nicht in gewohnter Breite genutzt werden. An der entsprechenden Stelle ist lediglich ein Einbahnstraßensystem möglich, weshalb am Donnerstag eine Ampelanlage installiert wird.

In Betrieb genommen wird diese dann am Dienstag, 6. April, so dass der Verkehr während der Ostertage ungehindert fließen kann. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Danach wird der Fuß-/Radweg durch eine Art Zelttunnel geführt, steht aber uneingeschränkt zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet einerseits um Verständnis für diese unumgänglichen Maßnahmen, andererseits aber auch alle Verkehrsteilnehmer um gegenseitige Rücksichtnahme.