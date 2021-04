Veröffentlicht am 31. März 2021 von wwa

WILLMENROD – Verkehrsunfall auf der L 302 – Motorradfahrer schwer verletzt

Mittwochnachmittag, 31. März 2021, gegen 17:50 Uhr kam es auf der L 302 zwischen Willmenrod und Berzhahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 70jährige Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache zu Fall und wurde dadurch schwer verletzt. Das Motorrad rutschte gegen den im Gegenverkehr befindlichen PKW und touchierte diesen leicht. Am PKW entstand leichter Sachschaden, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei