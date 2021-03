Veröffentlicht am 31. März 2021 von wwa

A K T U E L L – HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfall mit unbesetztem Bus – Zwei Pferde tödlich verletzt

In Höhr-Grenzhausen kam es am Mittwochabend, 31. März 2021, gegen 19:10 Uhr zu einem tragischen Unfall durch einen führerlosen Bus, in dessen Verlauf zwei Pferde auf einer Weide getötet wurden. Der Bus setzte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf abschüssiger Fahrbahn selbstständig in Bewegung, legte eine Strecke von circa 500 Meter zurück und durchbrach einen Weidezaun. Auf der Weide überrollte der Bus zwei Pferde, die dadurch tödlich verletzt wurden. Der Bus kam abschließend in einem Teich zum Stehen. Quelle: Polizei