Veröffentlicht am 31. März 2021 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung durch Graffiti am Regio-Bahnhof in Wissen

Zum wiederholten Mal kam es am Samstagabend, 27. März 2021, in der Zeit von 18:55 bis 19:08 Uhr, zu Sachbeschädigungen durch Graffiti am Regio-Bahnhof. An insgesamt zehn Stellen wurden die lesbaren Aufschriften „ORG“, „57“ und „MOZ“ – teils auch in Kombinationen – festgestellt.

Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Aufgrund der Gestaltung der Graffitis handelt es sich um den gleichen Urheber wie bei den Sachbeschädigungen am Regio-Bahnhof und der Polizeiwache Wissen am 27./28. Februar 2021. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei