Veröffentlicht am 31. März 2021 von wwa

PETERSLAHR – Lamm von der Weide bei Peterslahr gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 29. auf 30. März 2021, wurde im Hohlweg in Peterslahr ein drei Tage altes Lamm (hornlose Moorschnucke) von der Weide gestohlen. Die Weide befindet sich angrenzend an das Grundstück der Geschädigten. Ein Wildtierriss kann ausgeschlossen werden. Der unbekannte Täter kletterte vermutlich über den (Wild-)Zaun. Bereits im Mai 2020 wurde der Geschädigten ein ein Tage altes Lamm entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei