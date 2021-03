CORONA _ LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 18 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 31. März 2021 von wwa

CORONA _ LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 18 Neuinfektionen am Mittwoch

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen vom 31. März 2021, um 16:00 Uhr: Mit 18 gemeldeten Neuinfektionen am Mittwoch liegt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn im Kreis Altenkirchen bei 3.562. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 166,9. Allerdings: Der Berechnung liegen weniger neue Fälle zugrunde, so dass die Inzidenz nur eingeschränkt aussagekräftig ist. Für das Land wird ein Wert von 113,6 gemeldet. Von aktuell 715 positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis wurde bei mehr als 600 eine Mutation nachgewiesen, zudem werden noch Verdachtsfälle geprüft. 2.760 Menschen sind geheilt. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Mittwoch rund 340 Impfungen statt. Dort wird auch an Karfreitag und Karsamstag geimpft.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.562

Steigerung zum 30. März: +18

Aktuell Infizierte: 715

Geheilte: 2.760

Verstorbene: 87

in stationärer Behandlung: 45

7-Tage-Inzidenz: 166,9

Impfzentrum Wissen: 10.341 Erstimpfungen, 3.362 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.154/+1

Betzdorf-Gebhardshain: 766/+10

Daaden-Herdorf: 409/+5

Hamm: 286

Kirchen: 510

Wissen: 437/+2