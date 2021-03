Veröffentlicht am 30. März 2021 von wwa

PUDERBACH – Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte in Puderbach

In der Zeit von Freitag bis Montag, 26. bis 29. März 2021, zwischen 20:00 und 10:00 Uhr versuchten Unbekannte mutmaßlich in die Kindertagesstätte in der Wiesenstraße in Puderbach einzubrechen. Durch das Personal wurden Hebelspuren an einer Tür festgestellt. Es blieb lediglich bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei