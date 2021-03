CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN -20 Corona-Neuinfektionen am Dienstag im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 30. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sieben-Tage-Inzidenz bei 206,5 – 20 Neuinfektionen am Dienstag

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen, 30. März 2021, um 16:00 Uhr: Mit 20 gemeldeten Neuinfektionen am Dienstag steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn im Kreis Altenkirchen auf 3.544. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt bei 206,5. Für das Land wird ein Wert von 114,1 gemeldet. Von aktuell 705 positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis wurde bei 606 eine Mutation nachgewiesen, bei 65 Verdachtsfällen finden Feintypisierungen statt. 2.752 Menschen sind geheilt. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Dienstag 340 Impfungen statt.

Für den Kreis Altenkirchen listet das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) aktuell 30 Teststellen. Neben den Testzentren an den beiden Krankenhäusern in Altenkirchen und Kirchen sowie kommunalen Einrichtungen, Apotheken und Arztpraxen sollen kurzfristig weitere Teststellen entstehen. Die Übersicht, die fortlaufend aktualisiert wird, gibt es online: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/

Am Osterwochenende sind die Teststellen an den Kliniken Altenkirchen und Kirchen nach aktuellem Planungsstand wie folgt geöffnet:

Karfreitag, 2. April: geschlossen

Karsamstag, 3. April: geöffnet von 8 bis 16 Uhr

Ostersonntag, 4. April: geschlossen

Ostermontag, 5. April: geöffnet von 8 bis 16 Uhr

Aus dem Gesundheitsministerium in Mainz hat der Kreis die Information bekommen, dass 500 zusätzliche Dosen Impfstoff bereitgestellt werden, um die bislang noch nicht geimpften Beschäftigten der Krankenhäuser in Altenkirchen und Kirchen zu impfen. In dieser Woche startet zudem nach Informationen des Landes die Auslieferung von Testkits an die Schulen und Kindertagesstätten.

Zum Monatswechsel zieht die Bundeswehr zehn Soldaten, die derzeit in der Kontaktnachverfolgung des Altenkirchener Gesundheitsamtes eingesetzt werden, ab. Sie werden ihre Stammeinheit beim Betrieb eines Impfzentrums im saarländischen Lebach unterstützen. Zwar kommen zum 1. April zehn neue Bundeswehrkräfte, die dann allerdings erst für die Kontaktnachverfolgung eingearbeitet werden müssen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.544

Steigerung zum 29. März: +20

Aktuell Infizierte: 705

Geheilte: 2.752

Verstorbene: 87

in stationärer Behandlung: 47

7-Tage-Inzidenz: 206,5

Impfzentrum Wissen: 10.001 Erstimpfungen, 3.362 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.153/+6

Betzdorf-Gebhardshain: 756/+3

Daaden-Herdorf: 404/+5

Hamm: 286/+1

Kirchen: 510/+3

Wissen: 435/+2