Veröffentlicht am 30. März 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Jetzt seid ihr dran! Gewinnspiel Pesto – Brotaufstrich-Rezepte

Mit der Kampagne „Resto Pesto“ setzt die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied gemeinsam mit der Kreisverwaltung ein Zeichen gegen die enorme Lebensmittelverschwendung und klärt über deren Zusammenhänge auf. In den vergangenen Wochen waren an dieser Stelle Informationen rund um die Verschwendung von Lebensmitteln zu finden. „Es ist ein großes Thema, was kann ich alleine schon tun?“, hat sich die eine oder der andere womöglich gefragt. Aus diesem Grund gibt es auf resto-pesto.de eine stetig wachsende Zusammenstellung von interessanten Tipps und Mitmach-Aktionen.

Es soll aber nicht nur darum gehen, nützliche Vorschläge zu verteilen, diesmal wollen wir welche von euch, liebe Leser*innen! Schickt uns eure Rezepte zum Thema Pesto oder Brotaufstrich, natürlich immer mit Bezug auf Resteverwertung! Vom Landkreis für den Landkreis – deshalb wird eine Auswahl der eingereichten Rezepte auf der Homepage veröffentlicht, auf Wunsch natürlich anonym.

Unter allen Einsendungen wird das Buch „Colors of Greens“ der australischen Gourmetköchin Alice Zaslavsky verlost. Auf knapp 500 Seiten gibt es nicht nur zahlreiche Rezepte, sondern auch farbenfrohe Portraits zu einzelnen Gemüsesorten mit nützlichen Informationen zu Einkauf, Lagerung und Zubereitung – inklusive Tipps zur vollständigen Verarbeitung des Gemüses. Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Resto Pesto-Homepage nachzulesen.