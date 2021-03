Veröffentlicht am 30. März 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Jugendliche Randalierer in Bad Hönningen – Blinder Alarm?

Am Sonntagabend, 28. März 2021, meldeten Anwohner, dass mehrere Jugendliche am Rewe-Markt in Bad Hönningen randalierten. Unter anderem würden Einkaufswagen auf dem Parkplatz umgeworfen. Die Überprüfung der Polizei verlief negativ, es konnten weder Personen, noch Beschädigungen konstatiert werden. Quelle: Polizei