Veröffentlicht am 30. März 2021 von wwa

ANHAUSEN – Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Anhausen

Am Samstagabend, 27. März 2021, um 21:02 Uhr, kam es zu einem versuchten Raubüberfall durch einen bewaffneten Täter auf eine Tankstelle in der Neuwieder Straße in Anhausen. Kurz nach Ladenschluss betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Raubversuch scheiterte, als es dem Tankstellenmitarbeiter gelang den Verkaufsraum zu verlassen. Der Täter flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Neuwieder Straße/ Ortsmitte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

170 bis 180 cm groß,

schlanke Statur,

schwarze Wollmütze,

weißer Mund-/Nasenschutz,

dunkle Kleidung,

Sonnenbrille.

Zeugen, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied, Tel: 02631 / 878 0, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei