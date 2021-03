CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 55 Neuinfektionen – Ein weiterer Todesfall – Sieben-Tage-Inzidenz bei 211,9

Veröffentlicht am 29. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sieben-Tage-Inzidenz bei 211,9 – Ein weiterer Todesfall – 55 Neuinfektionen am Montag – Neue Allgemeinverfügung versetzt Kindertagesstätten in „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“

Die tagesaktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen, 29. März 2021, um 16:00 Uhr: Mit 55 gemeldeten Neuinfektionen am Montag steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn im Kreis Altenkirchen auf 3.524. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt am Montag bei 211,9. Für das Land wird ein Wert von 113,9 gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 87: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist eine 80jährige Frau gestorben. Von aktuell 723 positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis wurde bei 595 eine Mutation nachgewiesen, bei 70 Verdachtsfällen finden Feintypisierungen statt.

Mit einer zwischen Land und Kreis abgestimmten neuen Allgemeinverfügung arbeiten die Kindertagesstätten im so genannten „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“ mit dem Appell an die Eltern, Kinder nur dann in die Einrichtungen zu geben, wenn sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, oder wenn es aus Gründen des Kindeswohls geboten ist, dass die Kinder die Kita besuchen. Die Allgemeinverfügung tritt am 30. März in Kraft.

Neue Positiv-Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt aktuell unter den Beschäftigten des St.-Vinzenz-Hauses in Gebhardshain (1) und unter den Beschäftigten des Kirchener Krankenhauses (1).

Im Impfzentrum in Wissen fanden am Samstag 320 und am Montag 350 Impfungen statt.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.524

Steigerung zum 28. März: +55

Aktuell Infizierte: 723

Geheilte: 2.714

Verstorbene: 87/+1

in stationärer Behandlung: 50

7-Tage-Inzidenz: 211,9

Impfzentrum Wissen: 9.831 Erstimpfungen, 3192 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.147

Betzdorf-Gebhardshain: 753

Daaden-Herdorf: 399

Hamm: 285

Kirchen: 507

Wissen: 433