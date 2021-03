Veröffentlicht am 29. März 2021 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz Stand vom 29. März 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 115.299 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 668 mehr als am Vortag (114.631). 9.966 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.625). 7.045 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.024), 3.313 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.306). Die landesweite Inzidenz steigt auf 113,9.

Kreis, Stand 29.3.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Gesamt Differenz zum

Vortag Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro

100.000C pro

100.000 (+USAF)D Gesamt,

≥ 60 Jahre pro

100.000,

≥ 60 Jahre Ahrweiler 3421 20 163 46 3049 326 104 79,9 79,9 16 38,0 Altenkirchen 3524 55 316 86 2777 661 273 211,9 211,9 50 129,5 Alzey-Worms 3802 29 238 109 3315 378 222 171,2 171,1 23 62,8 Bad Dürkheim 3445 11 273 139 3061 245 135 101,8 101,7 23 53,5 Bad Kreuznach 4550 15 256 126 4159 265 165 104,2 104,2 40 81,2 Bernkastel-Wittlich 2218 2 208 57 2057 104 28 24,9 24,5 4 11,6 Birkenfeld 2490 0 239 82 2213 195 112 138,4 133,9 14 53,3 Bitburg-Prüm 2587 5 127 21 2348 218 86 86,8 83,9 8 28,5 Cochem-Zell 1617 7 131 49 1508 60 48 78,2 78,2 11 55,0 Donnersbergkreis 1815 2 150 55 1587 173 64 85,0 84,2 8 35,2 Germersheim 4208 3 262 111 3650 447 208 161,2 161,2 42 118,3 LK Kaiserslautern 2920 6 169 67 2699 154 78 73,6 62,9 9 28,5 Kusel 1703 6 166 59 1547 97 41 58,4 55,3 2 8,7 Mainz-Bingen 5613 4 308 195 5076 342 198 93,7 93,6 24 40,1 Mayen-Koblenz 5105 80 215 139 4425 541 281 131,0 131,0 38 59,8 Neuwied 6100 44 181 104 5295 701 387 211,7 211,7 59 108,1 Rhein-Hunsrück 2848 18 312 81 2564 203 103 99,8 99,8 25 78,6 Rhein-Lahn-Kreis 3061 9 289 92 2729 240 114 93,2 93,2 19 49,7 Rhein-Pfalz-Kreis 5184 51 125 207 4472 505 197 127,4 127,4 26 55,8 Südliche Weinstr. 2728 17 294 104 2448 176 79 71,5 71,5 10 28,9 Südwestpfalz 2063 1 220 69 1747 247 95 100,2 98,9 19 58,9 Trier-Saarburg 3469 32 233 85 3134 250 82 54,9 54,8 10 23,5 Vulkaneifel 1607 11 140 57 1402 148 85 140,2 140,1 7 35,1 Westerwaldkreis 5242 50 447 126 4558 558 239 118,4 118,4 40 69,0 Frankenthal 1689 12 28 48 1433 208 51 104,6 104,6 7 48,5 KS Kaiserslautern 2565 6 227 98 2369 98 42 42,0 39,4 8 29,8 KS Koblenz 3444 31 116 117 3016 311 148 129,8 129,8 30 94,6 Landau i.d.Pfalz 1205 5 136 34 1113 58 29 61,9 61,9 10 82,6 KS Ludwigshafen 7690 55 174 304 6635 751 299 173,6 173,6 38 89,3 KS Mainz 7317 8 288 177 6707 433 230 105,2 105,1 29 58,0 Neustadt Weinst. 1318 2 98 34 1220 64 32 60,1 60,1 7 40,8 Pirmasens 1033 0 133 50 852 131 58 144,2 144,1 12 89,3 Speyer 2205 26 41 80 1946 179 101 199,8 199,7 17 111,5 KS Trier 2058 20 110 21 1875 162 51 45,7 45,7 8 30,4 Worms 2923 21 172 80 2547 296 179 214,3 214,3 18 78,5 Zweibrücken 532 4 60 4 487 41 19 55,6 55,5 5 47,5 Rheinland-Pfalz 115299 668 7045 3313 102020 9966 4663 113,9 112,8 716 59,8

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.