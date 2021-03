Veröffentlicht am 28. März 2021 von wwa

LAHNSTEIN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 260 – Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntagvormittag, 28. März 2021, ereignete sich um 10:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 260. Ein 42jähriger Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße von Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. In einer Linkskurve kurz vor der Ahler Schleuse verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutsche in die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein 59jähriger Mann mit seinem Rennrad und konnte dem Motorrad nicht mehr ausweichen.

Der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei zeigt, dass der Motorradfahrer nicht mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren war, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auf Grund eines internistischen Vorfalls die Kontrolle verlor. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der Fahrradfahrer war leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Koblenzer Krankenhaus. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt. Quelle: Polizei