Veröffentlicht am 28. März 2021 von wwa

WESTERWALD – Oh du schöner Westerwald! – Der 3. Imagefilm der „Wir Westerwälder“ ist online

Nach dem erfolgreichen Start der beiden ersten Imagefilme „Oh du sympathischer Westerwald“ und „Oh du starker Westerwald“ ist nun der dritte Film der „Wir Westerwälder“ Regionalmarketing-Gesellschaft online. „Oh du schöner Westerwald“ macht unser dreiteiliges Filmkonzept komplett. Wir leben in einer wunderschönen Landschaft. Wir arbeiten in einer starken Region. Wir sind stolz darauf, Westerwälder zu sein.“ so die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis).

Auch im Videofilm „Oh du schöner Westerwald“ wirken viele Westerwälder aktiv mit, Menschen aus den drei Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, sowie Besucher unserer schönen Region. Diesmal allerdings nicht vor der Kamera wie im 1. Film, sondern dahinter – als Fotografen/innen. Denn die Idee des Filmes ist, die Schönheit des Westerwaldes in einer lebendigen Kollage vieler verschiedener Motive aus allen vier Jahreszeiten zu präsentieren. Die Mischung macht´s: vom weiten Blick über die grandiose Landschaft bis hin zum liebevollen Fokus auf das kleinste Detail.

Dazu Sandra Köster, Vorständin der Wir Westerwälder gAöR: „Herzlichen Dank an unsere Fotokünstler/innen die gerne bereit sind, ihre schönen Bilder in diesem Film mit uns allen zu teilen.“

Dass dieses Konzept bestens ankommt, zeigt die große Resonanz in den Sozialen Medien. Alle drei Imagefilme finden sich in den „Wir Westerwälder“ Accounts auf Facebook und Instagram sowie auf der Website www.wir-westerwaelder.de. Dort gibt es auch weitere interessante und aktuelle Themen aus den drei Landkreisen, sowie großartige Tipps der Westerwald Touristik zu schönen Wander- und Radtouren durch traumhafte Landschaften.