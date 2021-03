Veröffentlicht am 28. März 2021 von wwa

MAINZ – Peter Stieber für drei weitere Jahre als Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz bestätigt

Am Donnerstag, dem 25. März 2021, fand die Mitgliederversammlung des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz als virtuelle Veranstaltung statt. Die mehr als 50 anwesenden stimmberechtigten Delegierten wählten Peter Stieber mit 94 Prozent der Stimmen erneut zum Präsidenten des Dachverbands für das Musikleben in Rheinland-Pfalz. Neu in das Präsidium gewählt wurden die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Kramer, der Stellvertretende Präsident des für die Blasmusik zuständigen Landesmusikverbands Winfried Krämer sowie der Dirigent Uwe Sandner. Als neues Mitglied in den Landesmusikrat aufgenommen wurde „JAZZ RLP – Landesverband für Jazz in Rheinland-Pfalz“.

Die Mitgliederversammlung wählte den ehemaligen SWR2-Musikchef für Rheinland-Pfalz und Geschäftsführer der Schwetzinger SWR Festspiele, Peter Stieber, der seit 2005 dem Präsidium des Landesmusikrats angehört und seit 2012 als Präsident wirkt, für die nächsten drei Jahre an die Spitze des Landesmusikrats. Stieber zeigte sich sehr zufrieden nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses: „Ich freue mich über die Wiederwahl und auch über das einhellige Votum der Mitglieder für den Wahlvorschlag des Präsidiums. Es zeugt vom großen Vertrauen in meine Person und in unsere bisherige Arbeit. Ich gehe mit Zuversicht in die neue Wahlperiode und blicke aber gleichzeitig mit Sorge auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Musikleben in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam werden wir in einem konstruktiven Dialog mit der Politik an Konzepten zur Wiederbelebung arbeiten.“

Der bisherige Vizepräsident Bernhard Welsch, der seit 2010 dem Landesmusikrat als Präsidiumsmitglied angehörte, kandidierte nicht mehr für das Präsidium. Ihm folgt Winfried Krämer, der sich für die Belange der mehr als 750 Musikvereinigungen im Bereich der Blasmusik engagieren wird.

Ebenfalls neu im Präsidium ist die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Kramer, die den Platz der im Jahr 2020 verstorbenen Dr. Gabriele Buschmeier einnimmt. Kramer, die seit 2013 das Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz im Landesmusikrat vertritt und ausgebildete Fagottistin ist, sieht sich selbst nicht nur als Musikwissenschaftlerin, sondern auch als Praktikerin und freut sich auf die neue Aufgabe im Präsidium.

Bereits seit 2019 kooptiertes Mitglied im Präsidium ist der Mainzer Dirigent Uwe Sandner, der nun von der Mitgliederversammlung offiziell in das Präsidium gewählt wurde. Der ehemalige Generalmusikdirektor des Pfalztheaters Kaiserslautern bringt mit seiner über dreißigjährigen Leitungs- und Lehrerfahrung im Bereich der Orchestermusik eine wichtige Expertise in die Arbeit des Präsidiums ein.

Sechs bisherige Mitglieder des Präsidiums stellten sich der Wiederwahl und wurden in ihrem Amt bestätigt. Dem Präsidium gehören damit neben Präsident Stieber folgende Persönlichkeiten an:

Ulrich Adomeit, Vorsitzender Jugend jazzt Rheinland-Pfalz

Hartmut Doppler, Präsident Chorverband der Pfalz

Markus Graf, Geschäftsführender Vorsitzender pop rlp – Kompetenzzentrum Popularmusik Rheinland-Pfalz

Dr. Joachim Junker, Präsident Landesverband Rheinland-Pfalz des Bundesverbandes Musikunterricht

Prof. Dr. Ursula Kramer, Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Winfried Krämer, Stellvertretender Präsident Landesmusikverband Rheinland-Pfalz

Uwe Sandner, Dirigent

Christa Schäfer, Mitglied des erweiterten Vorstands Landesverband der Musikschulen Rheinland-Pfalz

Karl Wolff, Präsident Chorverband Rheinland-Pfalz

Neu aufgenommen in die Reihen der nun 56 ordentlichen Mitglieder des Landesmusikrats ist „JAZZ RLP – Landesverband für Jazz in Rheinland-Pfalz e.V.“. Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Dr. David Maier, bedankte sich über das einstimmige Votum der Mitgliederversammlung zur Aufnahme des im April 2019 gegründeten Verbandes. JAZZ RLP hat sich eine verstärkte Vernetzung der Jazz-Szene im Flächenland Rheinland-Pfalz zur Aufgabe gemacht und sieht sich als Interessenvertreter für Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker im Land.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde die Versammlung mit großem Erfolg digital durchgeführt. Insgesamt 63 Delegierte der Verbände, Institutionen und Einzelmitglieder nahmen an der zweistündigen Veranstaltung teil.

Der Landesmusikrat hat zur Aufgabe, die Musik in Rheinland-Pfalz zu fördern, und vertritt damit mehr als 500.000 musizierende Menschen im Land. Er ist Dachverband für das Musikleben, für Amateurmusik ebenso wie für professionelle Musik, für Chöre und Orchester. Seine Initiativen richten sich u. a. auf die Ausbildung von Musikberufen, auf die Musikerziehung in Kindergarten, Schule und außerhalb der Schule. Er vertritt die Musikwissenschaft wie auch die Musikwirtschaft und engagiert sich bei der Suche nach konstruktiven Lösungen in bildungs- und kulturpolitischen Fragen. Durch landesweite Wettbewerbe fördert er begabte Kinder, Jugendliche und die Qualität des Musizierens der Laienorchester und -chöre. Seit dem 1. Januar 2013 ist der Landesmusikrat Träger aller fünf LandesJugendEnsembles sowie der Landeswettbewerbe „Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“. Ferner verteilt er seit 2005 die Zweckerträge aus der GlücksSpirale von Lotto Rheinland-Pfalz an seine Mitgliedsverbände über einen festgelegten Verteilungsschlüssel.

Peter Stieber studierte Musikwissenschaft und Gesang in Berlin und war bis 1982 als freier Journalist tätig. Seit 1982 arbeitete er als Rundfunk-Redakteur und war ab dem Jahr 1991 Abteilungsleiter für E-Musik im Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Peter Stieber leitete 15 Jahren lang die SWR2 Landesmusikredaktion Rheinland-Pfalz, er hat 13 Jahre als Geschäftsführer der Schwetzinger SWR Festspiele gewirkt und war zudem über 16 Jahre hinweg Künstlerischer Leiter des Konzertbereichs der Festspiele. Die Landesmusikredaktion RLP ist pro Jahr an rund einhundert Konzerten als Kooperationspartner oder Veranstalter im gesamten Bundesland beteiligt. Konzertreihen wie „SWR2 Internationale Pianisten in Mainz“ oder „ClassicClash“ und das Festival „RheinVokal“ stehen dabei im Zentrum. Insbesondere der musikalische Nachwuchs erfreut sich der Förderung durch den SWR: Von „Jugend musiziert“ über die Landtagsreihe „Musikalischer Nachwuchs stellt sich vor“ bis hin zum „Sparkassen Musikstipendium“ reicht das Betätigungsfeld der Landesmusikredaktion. Dem Präsidium des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz gehört Peter Stieber seit 2005 an, ab 2009 als Vizepräsident und ab 2012 als Präsident. Seit 2018 ist er Vorsitzender des Vorstands der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz, der er bereits seit 2012 als Stellvertretender Vorsitzender verbunden war. Im Oktober 2013 wurde er in das Präsidium des Deutschen Musikrats gewählt. Seit 2015 ist er Mitglied im „Bundesfachausschuss Arbeit und Soziales“ und leitet den „Bundesfachausschuss Medien“ im Deutschen Musikrat.

Foto: Der wiedergewählte Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz: Peter Stieber. Foto: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz/Tosten Silz