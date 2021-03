Veröffentlicht am 27. März 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Zimmerbrand in St. Katharinen

In der Nacht zum Freitag, 26. März 2021, wurde der Polizeiinspektion in Linz gegen 02:35 Uhr ein Wohnhausbrand in der Wiesenstraße in St. Katharinen gemeldet. Wie die Polizei vor Ort vorläufig ermitteln konnte, geriet ein Rechner in einem Zimmer des Obergeschosses aus ungeklärter Ursache in Brand, wodurch es zu Schäden in dem Zimmer kam. Durch ein schnelles Handeln der Bewohner, und den Feuerwehren aus Vettelschoß, St. Katharinen und Linz, konnte sich das Feuer nicht weiter verbreiten. Durch die ersten Löschversuche wurde ein 54jähriger Hausbewohner leicht verletzt, die beiden weiteren Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 36 Kameraden im Einsatz. Quelle: Polizei