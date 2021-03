Veröffentlicht am 27. März 2021 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall von Donnerstag, 25. März 2021

Der Fahrzeugführer, der am Donnerstag, 25. März 2021, in der Ortslage Alsdorf, in der Hauptstraße, mit seinem Pkw verunfallte, ist im Krankenhaus verstorben. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 67jährige Mann nicht an den Folgen des Unfallgeschehens verstarb, sondern eine internistische Problematik todesursächlich war. Quelle: Polizei