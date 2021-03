Veröffentlicht am 27. März 2021 von wwa

NEUWIED – Online-Veranstaltungen mit der vhs Neuwied

Wenn keine Präsenz-Veranstaltungen möglich sind, kann man mit der vhs Neuwied bequem von zu Hause aus Neues lernen, etwas für die Gesundheit tun, kreativ werden und online Menschen treffen. Im „Yoga-Online-Kurs“ (21-1-10224) wird Martina Binger ab Mittwoch, 7. April, in drei Terminen von 18 bis 19 Uhr eine interessante und abwechslungsreiche Kombination von Yoga-Techniken anbieten. Kursentgelt: 15 Euro.

Die „Lust auf Bier“ (21-1-92012) stillt Diplom-Braumeister und Biersommelier Gunnar Martens in einer Online-Bierverkostung am Freitag, 9. April, von 19 bis 20.30 Uhr. Angefangen mit der richtigen Glasauswahl gibt es Anekdoten und Geschichtliches zum Bier, den Rohstoffen und den Brauereien. Das Bierpaket mit sechs Flaschen ist im Kursentgelt inbegriffen und wird per Post zugesendet. Kursentgelt: 38 Euro.

Wer sich mit der Fotografie beschäftigen möchte, kann gleich zwei Kurse mit Dozent Karl von Westerholt buchen. „Fotografieren auf Zuruf“ (21-1-35021) startet am Mittwoch, 7. April, um 18 Uhr und umfasst sieben Termine. Es wird bei jedem Termin ein Begriff, eine alltägliche Bemerkung oder ein Wort ausgegeben, das es anschließend bildlich umzusetzen gilt. Gemeinsam werden die Ergebnisse in der VHS-Cloud besprochen. Kursentgelt: 60 Euro.

Für den Kurs „Fotoprojekte erfolgreich gestalten“ (21-1-35022) sollten die Teilnehmer bereits ein fotografisches Vorhaben, das kann von einer flüchtigen Idee bis zu einem ausgereiften Konzept reichen, mitbringen. Zwischen dem 8. April und 15. Juli können die Fotografen dann fünf einstündige Bildbesprechungen mit dem Dozenten in Anspruch nehmen. Kursentgelt: 125 Euro.

Unterschiedliche Themen und Referenten bietet die kostenlose Reihe Livestream – vhs.wissen live. Am Dienstag, 27. April, befassen sich die Redakteurinnen Alexandra Föderl-Schmid und Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung mit der Frage „Neonazis und Antisemitismus: Wie groß ist die Gefahr von rechts?“ (21-1-09016) Ihre Kollegen Constanze von Bullion und Nico Fried beschäftigen sich am Dienstag, 25. Mai, hingegen mit einem ganz aktuellen Thema „Regieren in unsicheren Zeiten: Was kommt nach Merkel?“ (21-1-09019).

Weitere Online-Veranstaltungen sind auf der Homepage der vhs Neuwied unter www.vhs-neuwied.de zu finden. Das Angebot wird laufend aktualisiert.