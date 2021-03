Veröffentlicht am 27. März 2021 von wwa

NEITERSEN – Straßenmeisterei wechselte die Ortstafeln im Neiterser Ortsteil Obernau

Nun wurde die Fusion der Ortsgemeinden Neitersen und Obernau auch in der Straßenoptik vollzogen. Die Straßenmeisterei Altenkirchen wechselte die Ortstafeln an der B 256 und an den beiden Kreisstraßen von Berzhausen und aus Richtung Hemmelzen/Birnbach.

Einige Straßennamen im 200-Seelen-Ortsteil Obernau wurden bereits geändert, da die Straßenbezeichnungen in beiden ehemaligen Ortsgemeinden vorkamen. So heißt die ehemalige Rheinstraße im Ortsteil Obernau nun „Obernauer Straße“, die Schulstraße heißt in Obernau nun „An der alten Schule“, und die frühere Wiedstraße trägt nun den Namen „An der Wied“. Ortsbürgermeister Horst Klein und der Obernauer Ortsvorsteher Mirko Müller assistierten Torsten Klein und Frank Iwanowski von der Straßenmeisterei Altenkirchen beim Tausch der Ortstafeln. Die alte Ortstafel von Obernau wird im kleinen Dorfgemeinschaftshaus des Ortsteil einen würdigen Platz erhalten.