Veröffentlicht am 26. März 2021 von wwa

NEUWIED – Mit Humor gegen Stress – StadtBibliothek beim „Big Library Read“ vom 5. bis 19. April

Die StadtBibliothek Neuwied zeigt ihren Leserinnen und Lesern während des „Big Library Read“, dem weltweit größten digitalen Buchclub, wie sie mit Humor Stress reduzieren können. Das englischsprachige eBook „The art of taking it easy“ des Psychologen und Stand-up-Comedians Dr. Brian King führt Techniken zur Stressbewältigung an. Dabei vermittelt King in seiner Anleitung wie Humor eingesetzt werden kann, um Stress abzubauen und ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu führen. Anstelle eines trockenen medizinischen Ansatzes gibt das Buch umsetzbare Tipps und Anleitungen mit viel Humor und einprägsamen sowie unterhaltsamen Anekdoten.

Bibliotheksnutzer können das eBook bei „OverDrive Rheinland-Pfalz“ unter https://rlp.overdrive.com oder über die App Libby kostenfrei und ohne Wartezeit ausleihen und lesen. Wer möchte, kann mit Lesern weltweit auch online über das Buch unter: https://biglibraryread.com/join-the-discussion// diskutieren. Für die kostenlose Ausleihe des Titels ist lediglich ein Bibliotheksausweis der StadtBibliothek Neuwied erforderlich. Mit der Ausweisnummer und dem Passwort des Bibliotheksausweises einloggen, ausleihen und mitlesen. Das eBook wird am Ende des Aktionszeitraums automatisch zurückgegeben bzw. läuft ab, so dass keine Säumnisgebühren anfallen.