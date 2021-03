Veröffentlicht am 26. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 66 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 66 neue Corona-Positivfälle registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 5.974 an. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 199,1. Bisher gibt es im Kreis Neuwied 448 nachgewiesene Fälle von Corona Mutationen. Im Impfzentrum wurden am Freitag 252 Erstimpfungen durchgeführt. In der Fieberambulanz in Neuwied wurden in dieser Woche insgesamt 1.343 Personen getestet.