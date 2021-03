Veröffentlicht am 26. März 2021 von wwa

DATTENBERG – Polizisten angegriffen, beleidigt und Widerstand geleistet

Am Mittwochabend, 24. März 2021, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Linz ein Pkw gemeldet, dessen Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein sollte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw auf der B 42 in Höhe Wallen festgestellt aber zunächst nicht angehalten werden. An der Halteranschrift trafen die Beamten dann auf den Fahrer, der sofort aggressiv auftrat.

Im Rahmen der anschließend notwendigen Maßnahmen zur Personenfeststellung beleidigte der 35jährige Beschuldigte aus Dattenberg eine Beamtin der Polizeiinspektion in Linz und griff sie tätlich an, indem er ihr mehrfach auf die Brust schlug und sie am Arm erfasste und zu Boden riss. Bei der Attacke verletzte sich die Beamtin leicht, ihre Dienstkleidung wurde im Gerangel zerrissen. Der Mann konnte zu Boden gebracht und fixiert werden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Quelle: Polizei