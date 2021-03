Veröffentlicht am 26. März 2021 von wwa

KOBLENZ – Einbruch in Koblenzer Bürogebäude

Donnerstagnacht, 24. März 2021, wurde in ein Gebäude am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring eingebrochen, in dem sich Büros einer TV-Produktionsfirma und einer Rundfunkanstalt befinden. Soweit bislang bekannt wurden zwei hochwertige TV-Kameras aus den Büros der Produktionsfirma gestohlen. Die Schadenshöhe liegt hier in einem hohen fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen. Quelle: Polizei