Veröffentlicht am 26. März 2021 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfall in Katzwinkel

Am Dienstagmittag, 23. März 2021, gegen 13:26 Uhr, befuhr ein 69jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda Yeti mit Anhänger die Knappenstraße aus Richtung Niedergüdeln kommend in Richtung Wingendorf. In Höhe Hausnummer 186 löste sich der Anhänger vom Fahrzeug und schleuderte in den Dacia Sandero eines entgegenkommenden 54jährigen Fahrzeugführers. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt circa 3.500 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei