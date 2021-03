CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 43 neue Corona-Infektionen, zwei weitere Todesfälle und ein Inzidenzwert von 214,3 im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 25. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sieben-Tage-Inzidenz erstmals über 200 – Zwei weitere Todesfälle – 43 Neuinfektionen

Die tagesaktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen, 25. März 2021, um 16:00 Uhr: Mit 43 gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn im Kreis Altenkirchen auf 3.349. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut an und liegt jetzt bei 214,3. Auch der Landeswert klettert weiter, und zwar auf 93,6.

Die Zahl der Todesfälle liegt mittlerweile bei 84: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sind eine 78jährige Frau und ein 94jähriger Mann gestorben. Von aktuell 630 positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis wurde bei 500 eine Mutation nachgewiesen, bei 127 Verdachtsfällen finden Feintypisierungen statt. Im Impfzentrum wurden am Donnerstag 329 Personen geimpft.

Aktuell gibt es neue Positiv-Fälle am Kirchener Krankenhaus. Auch das Altenkirchener Krankenhaus sowie das Seniorenheim „Haus am Park“ in Niedersteinebach waren zuletzt stark betroffen. Insgesamt zeigt sich das Infektionsgeschehen weiter äußerst diffus und lässt sich nicht räumlich abgrenzen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.349

Steigerung zum 24. März: +43

Aktuell Infizierte: 630

Geheilte: 2.635

Verstorbene: 82

in stationärer Behandlung: 45

7-Tage-Inzidenz: 214,3

Impfzentrum Wissen: 9.381 Erstimpfungen, 2.723 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.119/+10

Betzdorf-Gebhardshain: 694/+8

Daaden-Herdorf: 378/+3

Hamm: 261/+8

Kirchen: 487/+6

Wissen: 410/+8