Veröffentlicht am 25. März 2021 von wwa

KAISERSLAUTERN – Überladenen Transporter aus dem Verkehr gezogen

Einen völlig überladenen Holztransport hat die Polizei am Mittwochabend, 24. März 2021, auf dem Adolph-Kolping-Platz gestoppt. Die Räder des Pritschenwagens drückten sich tief in die Radkästen. Der Anhänger lief unter der Last seiner Ladung fast auf den Felgen. Nach Auskunft des 43jährigen Fahrers hatte er das Holz erst kurz vor der Kontrolle aufgeladen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Eine Wiegung des Gespanns bestätigte den Verdacht: Pritschenwagen und Anhänger waren um mehr als zwei Tonnen überladen. Weil der 43jährige die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt, erwartet ihn eine Strafanzeige. Bevor der Mann mit dem Pritschenwagen weiterfahren durfte, musste er den Anhänger abkoppeln und das Zugfahrzeug so weit entladen, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht mehr überschritten war. Das Abkoppeln des Anhängers gestaltetet sich allerdings unter der Last der Holzladung schwierig. Nur mit einem Wagenheber gelang es, die Deichsel von der Anhängerkupplung des Pritschenwagens zu heben. (erf) Quelle und Fotos: Polizei