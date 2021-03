Veröffentlicht am 25. März 2021 von wwa

KIRCHEN – Nötigung im Straßenverkehr auf der B 62

Am Freitagmittag, 05. März 2021, in der Zeit 12:30 bis 13:00 Uhr kam es im Bereich der B 62, Südknoten, Kirchen zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch den Fahrer eines weißen VW Golf. Ein Pkw-Fahrer musste an der grünlichtzeigenden Ampelanlage anhalten, da ein Rettungsdienstfahrzeug unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn), die Kreuzung passierte. Dieses Anhalten des Pkw-Fahrers missfiel dem Fahrer eines weißen VW Golf, der daraufhin dicht auffuhr und hupenderweise drängelte. Die ermittelnden Beamten der Polizei Betzdorf bitten: dass der geschädigte Fahrer sich meldet und um Hinweise auf den Fahrer des weißen VW Golf. Quelle: Polizei