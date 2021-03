Veröffentlicht am 25. März 2021 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen – eine Person verletzt

Am Mittwochmorgen, 24. März 2021, gegen 05:50 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann mit einem Sattelzug die Hauptstraße im Stadtgebiet von Kirchen. Ein 37jähriger Pkw-Fahrer fuhr im Gegenverkehr. Im Bereich einer kurvenreichen Engstelle, geriet der Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Fahrstreifen des Sattelzuges und kollidierte mit ihm. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden von circa 4.500 Euro. Quelle: Polizei