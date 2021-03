Veröffentlicht am 25. März 2021 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall beim Ausparken in Herdorf

Am Mittwochnachmittag, 24. März 2021, gegen 17:50 Uhr wollte eine 29jährige Fahrzeugführerin im Bereich der Waschanlage, in der Schneiderstraße in Herdorf, ausparken. Bei diesem Fahrmanöver beschädigte sie den stehenden Pkw eines 55jährigen Mannes. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.700 Euro. Quelle: Polizei