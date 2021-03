CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 54 neue Corona-Infektionen und Inzidenzwert bei 174,4 im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 24. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Allgemeinverfügung wird verlängert – Schulen sollen regelmäßig testen können – 54 Neuinfektionen am Mittwoch – Inzidenz bei 174,4

Die Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen bleiben weiter bestehen. Die Verantwortlichen bei Landesregierung und Kreis haben sich am Mittwoch darauf verständigt, die bestehende Allgemeinverfügung für den Kreis Altenkirchen bis zum 11. April zu verlängern. Damit bleiben nächtliche Ausgangssperre, erweiterte Maskenpflicht (Fußgängerzonen), Einschränkungen für den Handel und Besuche in Senioreneinrichtungen bestehen. Für abendliche Ostergottesdienste wird die Ausgangssperre aufgehoben, sofern diese grundsätzlich stattfinden dürfen.

„Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es gemäß Landesvorgabe keine andere Möglichkeit als die Beschränkungen zu verlängern, auch in Anlehnung an die bestehende Corona-Bekämpfungsverordnung“, erläutert Landrat Dr. Peter Enders nach dem Gespräch mit dem Gesundheitsministerium und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). „Das heißt nicht, dass es je nach Infektionsgeschehen nicht nochmals Änderungen geben kann. Verschärfungen sind aber derzeit nicht geplant.“

Damit geht nach den Osterferien auch der Wechselunterricht in den Grundschulen weiter. Und auch für die weiterführenden Schulen gibt es eine Perspektive. Enders: „Das Land hat zugesagt, dass es nach den Ferien für die Schulen regelmäßige Testmöglichkeiten geben wird, hierzu erwarten wir als Kreis wie auch die Schulen in den nächsten Tagen verbindliche Informationen. Wenn dort regelmäßig getestet werden kann, nehmen wir an vielen Stellen Druck aus der angespannten Situation und kommen hoffentlich ein Stück weit weg von der Fixierung auf die Inzidenzen. Allerdings wissen wir aktuell noch nicht, wann das tatsächlich startet.“

Die neue Allgemeinverfügung wird auf der Webseite des Kreises (kreis-ak.de) und über die in der Hauptsatzung des Kreises festgelegten Bekanntmachungsorgane veröffentlicht.

Die tagesaktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen am Mittwoch, 24. März 2021, um 16 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es 3.306 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, das sind 54 mehr als am Dienstag (23. März). Geheilt sind 2.635 Personen, stationär behandelt werden 46 Menschen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 589 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, rund zwei Drittel davon weisen eine Mutation auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag mit Stand von 14.10 Uhr bei 174,7, allerdings sind hier nicht alle Neuinfektionen vom Mittwoch berücksichtigt. Der Landeswert steigt auf 84,1. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Mittwoch 321 Impfungen statt.

Die Kindertagesstätte Wirbelwind in Kirchen-Freusburg ist nach einem Positiv-Fall unter den Beschäftigten und weiteren Verdachtsfällen zunächst bis zum 1. April geschlossen. Für die Kindertagesstätte Arche waren zuletzt zwei positiv getestete Kinder gemeldet worden. Hier liegt ein Fehler vor: Es handelt sich lediglich um ein Kind. Weitere Testergebnisse stehen aus.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.306

Steigerung zum 23. März: +54

Aktuell Infizierte: 589

Geheilte: 2.635

Verstorbene: 82

in stationärer Behandlung: 46

7-Tage-Inzidenz: 174,7

Impfzentrum Wissen: 9.052 Erstimpfungen, 2.723 Zweitimpfungen