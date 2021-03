Veröffentlicht am 24. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 50 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 50 neue Corona-Positivfälle registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 5.824 an. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 161,9. Bisher gibt es im Kreis Neuwied 448 nachgewiesene Fälle von Corona Mutationen. Im Impfzentrum wurden am Mittwoch 582 Erstimpfungen durchgeführt.

Weitere Einschränkungen im Kreis Neuwied ab Freitag, 26. März. Der Kreis muss Vorgaben des Landes umsetzen:

Der Landkreis Neuwied überschreitet zum dritten Mal in Folge den Inzidenzwert von 100 und ist verpflichtet die sogenannte „Notbremse“ zu ziehen. Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Auf Veranlassung des Landes Rheinland-Pfalz ist der Kreis Neuwied verpflichtet, weitere Kontaktbeschränkungen zu erlassen. Der Inzidenzwert ist im Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, was bedeutet, dass gemäß der 18. Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen werden muß. Die in der vom Land vorgegebenen Verfügung sind weitere Maßnahmen festgelegt, die den Alltag erneut stark einschränken werden. Spielräume für Lockerungen sind seitens des Landes nicht möglich.