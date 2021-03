Veröffentlicht am 24. März 2021 von wwa

NEUWIED – Motorrad-Saison ist gestartet: Polizei Neuwied kündigt neue Konzeption und vermehrte Kontrollen an

Mit dem schönen Wetter hat auch die Motorradsaison begonnen. Leider liegen Faszination und Risiko beim Motorradfahren nah beieinander, was auch immer wieder entsprechende Unfälle bestätigen. Die Polizei Neuwied hat daher pünktlich zum Beginn der Saison 2021 ein neues Konzept erarbeitet.

In den kommenden Tagen und Wochen sollen zielführende Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Zusammenhang getroffen werden, u.a. auch vermehrte Kontrollen und Verkehrsüberwachungen an ausgewählten Örtlichkeiten. Die Polizei Neuwied appelliert hier an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll – eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern und insbesondere den besonders gefährdeten Zweiradfahrern eine unfallfreie Saison 2021 sowie allzeit gute Fahrt. Weitere Informationen der Polizei zum Motorradfahren sind auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz verfügbar (Internetangebot für Motorradfahrer). Quelle: Polizei