24. März 2021

KOBLENZ – Achtjähriger Junge in Koblenz von Pkw erfasst

Glück im Unglück hatte am Dienstag, 23. März 2021, ein acht Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall um 12.00 Uhr in der Felbigerstraße in Koblenz. Der Junge lief zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Eine Pkw-Fahrerin konnte den Unfall nicht vermeiden und erfasste mit ihrem Auto das Kind, das sich leicht verletzte. Der Junge zog sich lediglich eine Schürfwunde am rechten Knie zu und wurde vorsorglich einer ärztlichen Untersuchung zugeführt. Quelle: Polizei