Veröffentlicht am 25. März 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreisentscheid beim Vorlesewettbewerb ist gefallen – Lale Bender überzeugt mit ausdrucksstarkem Beitrag – Landrat Hallerbach lobt großen Stellenwert des Lesens bei Kindern

Mit eindeutigem Ergebnis hat Lale Bender den diesjährigen Vorlesewettbewerb im Kreis Neuwied gewonnen. Sie ist Schülerin der 6. Klasse des Martin-Butzer- Gymnasiums in Dierdorf. Lale Bender hat die Jury besonders mit ihrer ausdrucksstarken Betonung überzeugt.

So hat Landrat Achim Hallerbach es sich nicht nehmen lassen, Lale Bender, in Begleitung ihres Vaters, in die Kreisverwaltung einzuladen und persönlich zu gratulieren. „Ich freue mich, dass die Freude am Lesen bei vielen Kindern so einen großen Stellenwert hat. Denn Lesen ist der Schlüssel zur Bildung und ermöglicht die Teilhabe in unserer Gesellschaft. Zudem lässt uns das Lesen eintauchen in spannende Abenteuer und Geschichten“, führte Landrat Achim Hallerbach die Bedeutung des Lesens aus.

Zahlreiche Kinder haben die Gelegenheit genutzt und sich viel Mühe gegeben, um ihre Lesebeiträge in Form von Videos bereit zu stellen. Tatsächlich waren alle Beiträge auf einem sehr hohen Niveau, so die einhellige Meinung der Jury. Diese bestand aus einem bewährten Team: Hans Poredda (Bibliothekar), Hans- Jürgen Schmitt (Lehrer), Doris Litz (Journalistin und Buchautorin), Doris Eyl- Müller (Gleichstellungsbeauftrage), Jürgen Ulrich (Abteilungsleiter Kreisjugendamt), Luis Neufeld (Vorjahressieger) und Daniela Kiefer (Netzwerkkoordinatorin Netzwerk Kindeswohl).

Bereits zum 62. Mal fand der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels statt, welcher unter anderem vom Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend gefördert wird. Traditionell richtet die Kreisverwaltung Neuwied den Entscheid auf Kreisebene aus.

So auch in diesem Jahr, wenngleich in digitaler Form. „Keinesfalls wollten wir den Vorlesewettbewerb ausfallen lassen! Und so sind wir dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, diesen online durchzuführen. Die Kinder verzichten schon auf Vieles – da bietet ein solcher Wettbewerb zudem eine willkommene Abwechslung“, erklärte die diesjährige Organisatorin der Kreisverwaltung, Daniela Kiefer, aus.

Lale Bender vertritt den Kreis Neuwied nun beim Bezirksentscheid, der ebenfalls in digitaler Form stattfindet. Ein Wiedersehen im Kreis gibt es in jedem Fall: Denn im kommenden Jahr wird sie traditionell die Kreisjury beim dann 63. Vorlesewettbewerb unterstützen.

Foto: Mit eindeutigem Ergebnis hat Lale Bender (2.v.l.) den diesjährigen Vorlesewettbewerb im Kreis Neuwied gewonnen. Sie ist Schülerin der 6. Klasse des Martin-Butzer-Gymnasiums in Dierdorf. Und so hat Landrat Achim Hallerbach (rechts) es sich nicht nehmen lassen, Lale Bender, in Begleitung ihres Vaters, in die Kreisverwaltung einzuladen und persönlich zu gratulieren. Links auf dem Foto: Daniela Kiefer, Organisatorin des Kreislesewettbewerbs.