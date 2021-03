Veröffentlicht am 24. März 2021 von wwa

NEUWIED – Elterngeldstelle bitte per Mail oder Post kontaktieren

Die Elterngeldstelle des Neuwieder Jugendamtes befindet sich momentan in einer Engstelle ihrer Kapazitäten. Deshalb bittet die Stadtverwaltung darum, Anliegen bevorzugt per Mail an jugendamt@neuwied.de oder per Post an Stadtverwaltung Neuwied, Jugendamt, z.Hd. Elterngeldstelle, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied zu schildern. Derzeit werden alle Anträge noch zeitnah bearbeitet, falls es aber dennoch zu Verzögerungen kommen sollte, bittet das Jugendamt um Verständnis.