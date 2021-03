CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Inzidenzwert liegt bei 196,4 – 38 neue Corona Infektionen und zwei weitere Todesfälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 23. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Erneut zwei Todesfälle – 38 Neuinfektionen am Dienstag – Inzidenz bei 196,4

Die tagesaktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen, 23. März 2021, 15.30 Uhr: Am Dienstag meldet das Kreisgesundheitsamt erneut zwei Todesfälle im Zuge der Corona-Pandemie im Kreis: Verstorben sind eine 79jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf und ein 82jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Seit Beginn der Pandemie gab es 3.252 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, das sind 38 mehr als am Montag, 22. März 2021. Geheilt sind 2.600 Personen, stationär behandelt werden 43 Menschen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 570 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 450 liegt eine Mutation vor, 95 Fälle werden auf Mutationen geprüft. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz auf 196,4, der Landeswert fällt leicht auf 79,8. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Dienstag 338 Impfungen statt.

Die jüngste Entwicklung mit Blick auf die beiden Krankenhäuser in Altenkirchen und Kirchen zeigt keine weiteren Infektionen, gleiches gilt für das Haus am Park in Niedersteinebach. In der Kindertagesstätte Arche in Altenkirchen gibt es nun zwei positiv getestete Kinder, in der Kindertagesstätte Kirchen-Freusburg gibt es einen Positiv-Fall und weitere Verdachtsfälle unter den Beschäftigten, in der städtischen Kindertagesstätte Herdorf gibt es zwei positiv getestete Mitarbeiter und fünf Kinder.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.252

Steigerung zum 22. März: +38

Aktuell Infizierte: 570

Geheilte: 2.600

Verstorbene: 82/+2

in stationärer Behandlung: 43

7-Tage-Inzidenz: 196,4

Impfzentrum Wissen: 8.731 Erstimpfungen, 2.723 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.102/+12

Betzdorf-Gebhardshain: 673/+10

Daaden-Herdorf: 372/+3

Hamm: 244/+8

Kirchen: 466/+3

Wissen: 395/+2