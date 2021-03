Veröffentlicht am 22. März 2021 von wwa

BETZDORF – Polizeieinsatz bei einem aggressiven 19jährigen Mann in Betzdorf

Am Freitagmorgen, 19. März 2021, gegen 00:15 Uhr erhielt die Polizei Betzdorf einen Anruf, dass ein 19jähriger Mann in seiner elterlichen Wohnung randaliere. Die Einsatzkräfte konnten den jungen Mann antreffen, der sich nicht beruhigen ließ, die anwesenden Polizeibeamten fortwährend beleidigte und bedrohte. Ihm wurde schließlich die Ingewahrsamnahme erklärt, die in der psychiatrischen Abteilung des St. Antonius Krankenhauses in Wissen durchgeführt wurde. Den unter Einfluss berauschender Mittel stehenden Mann erwarten nunmehr mehrere Strafanzeigen, so dass er sich für sein sozialschädliches Verhalten verantworten muss. Quelle: Polizei