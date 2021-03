CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 54 neue Corona-Infektionen, zwei Todesfälle, ein Inzidenzwert von 188,7 im Landkreis Altenkirchen und damit an der Spitze in Rheinland-Pfalz

Veröffentlicht am 22. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei weitere Tote – 54 Neuinfektionen am Montag – Inzidenz bei 188,7

Die tagesaktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen, 22. März 2021, um 15.30 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen informiert am Montag über zwei weitere Todesfälle im Zuge der Corona-Pandemie im Kreis: Verstorben sind eine 86jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Wissen und ein 78jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Seit Beginn der Pandemie gab es 3.214 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, das sind 54 mehr als am Sonntag, 21. März. Geheilt sind 2.364 Personen, stationär behandelt werden 42 Menschen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 770 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 441 liegt die britische Mutation vor, in drei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 105 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz auf 188,7, der Landeswert auf 82,2. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Samstag und Montag jeweils rund 330 Impfungen statt.

Weiterhin sind die beiden Kliniken in Altenkirchen und Kirchen stark von Infektionen betroffen, das Gesundheitsamt meldet 29 Mitarbeiter und 23 Patienten mit Infektion in Altenkirchen und jeweils 17 Beschäftigte und 16 Patienten in Kirchen. Das Haus am Park in Niedersteinebach zählt 17 infizierte Bewohner und sieben Mitarbeiter. Daneben wird das Infektionsgeschehen weiterhin als diffus mit vielen Ansteckungen im privaten Bereich bezeichnet.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.214

Steigerung zum 21. März: +54

Aktuell Infizierte: 770

Geheilte: 2.364

Verstorbene: 80

in stationärer Behandlung: 42

7-Tage-Inzidenz: 188,7

Impfzentrum Wissen: 8.393 Erstimpfungen, 2.723 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.090

Betzdorf-Gebhardshain: 663

Daaden-Herdorf: 369

Hamm: 236

Kirchen: 463

Wissen: 393