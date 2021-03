Veröffentlicht am 22. März 2021 von wwa

RAUBACH – Fahrer eines E-Scooters steht unter Drogen

Am Samstagabend, 20. März 2021, gegen 20:20 Uhr wurde in der Brunnenstraße in Raubach der 30jährige Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Bei ihm wurden Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt. Darüber hinaus war das Fahrzeug nicht versichert. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei